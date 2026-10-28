Правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения «налога на роскошь» и внести предложения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане могут ввести повышенную налоговую ставку для состоятельных граждан. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил Правительству и депутатам Курултая изучить этот вопрос и подготовить предложения.
Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана, затронув тему справедливого налогообложения.
«Отдельно хочу остановиться на вопросе справедливости налогообложения. Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний», – заявил Президент.
При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что речь не идет об ограничении прав граждан на законно приобретенное имущество.
«Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», – пояснил Глава государства.
Президент поручил Правительству и Курултаю изучить возможность введения повышенной ставки и внести соответствующие предложения.
Отдельное внимание он уделил прозрачности налоговой системы и ее цифровизации.
«Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира
- Немецкий альпинист погиб при спуске с горы Ама-Даблам в Непале
- Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в Афганистане
- В Казахстане работают 1,8 млн камер: сколько преступлений раскрыли с их помощью
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 октября