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  • Правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения «налога на роскошь» и внести предложения

Правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения «налога на роскошь» и внести предложения

28 Октября 2026, 13:09
АВТОР
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Aqorda 28 Октября 2026, 13:09
28 Октября 2026, 13:09
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Фото: Aqorda

В Казахстане могут ввести повышенную налоговую ставку для состоятельных граждан. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил Правительству и депутатам Курултая изучить этот вопрос и подготовить предложения.

Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана, затронув тему справедливого налогообложения.

«Отдельно хочу остановиться на вопросе справедливости налогообложения. Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний», – заявил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что речь не идет об ограничении прав граждан на законно приобретенное имущество.

«Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», – пояснил Глава государства.

Президент поручил Правительству и Курултаю изучить возможность введения повышенной ставки и внести соответствующие предложения.

Отдельное внимание он уделил прозрачности налоговой системы и ее цифровизации.

«Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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