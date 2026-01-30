Правительству поручено разработать Дорожную карту развития добровольчества до 2030 года
Сегодня, 12:59
103Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству разработать новую Дорожную карту развития добровольчества, рассчитанную до 2030 года, передает BAQ.KZ.
"Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства. В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Поэтому Правительству следует разработать новый содержательный документ, рассчитанный до 2030 года", — подчеркнул Президент.
Особое внимание должно быть уделено оценке эффективности ранее принятых мер и созданию дополнительных стимулов для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана.
