Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству разработать новую Дорожную карту развития добровольчества, рассчитанную до 2030 года, передает BAQ.KZ.

"Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства. В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Поэтому Правительству следует разработать новый содержательный документ, рассчитанный до 2030 года", — подчеркнул Президент.

Особое внимание должно быть уделено оценке эффективности ранее принятых мер и созданию дополнительных стимулов для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана.