Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева разъяснила ключевые моменты Цифрового кодекса, касающиеся права пользователей на идентичность в цифровой среде и регулирования доступа к контенту с возрастными ограничениями, передаёт BAQ.KZ

По её словам, новые нормы не ограничивают доступ к информации, но вводят обязательную идентификацию для сервисов с контентом 18+.

"Право человека на доступ к информации здесь больше с технологической или инфраструктурной части работает. Но в части ограничения доступа к TikTok и так далее мое убеждение такое: у нас есть в кодексе так называемое право на идентичность, то есть человек может себя идентифицировать, но никто не может принудить его к идентификации в цифровой среде", — пояснила Екатерина Смышляева.

Она уточнила, что сервисы, распространяющие контент с возрастными ограничениями, например 18+, не должны быть полностью анонимными.

"Если человек идентифицирован, можно понять, ребенок это или взрослый. Но при этом ни в коем случае не ограничиваются права детей. Цифровой кодекс именно декларирует право на идентичность: каждый человек может выбрать, идентифицироваться цифровой или обычной формой, и получить услугу", — отметила депутат.

По её словам, новые правила не предполагают ограничение доступа к информации.