23 июня в Мангистауской области стартовала Неделя "Закона и Порядка", реализуемая по поручению Президента, озвученному ранее на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

Ключевая цель инициативы — повысить доступность и открытость органов правопорядка для населения. В рамках акции организованы мобильные приемные, охватывающие все районы и населённые пункты региона, включая отдалённые и труднодоступные села. В составе мобильных групп — представители прокуратуры, полиции, антикоррупционной службы, департамента экономических расследований и других ведомств.

Уже в первый день работы было принято более 200 обращений. Люди поднимали вопросы социального характера, жаловались на нарушения трудовых прав, делились проблемами, связанными с алиментами, земельными и жилищными спорами, обращались по вопросам уголовного и гражданского судопроизводства.

Ряд проблем был решён на месте. Остальные обращения зафиксированы и направлены на дальнейшее рассмотрение.

Акция продлится до 27 июня и охватит весь регион. Ожидается, что подобный формат позволит значительно повысить уровень доверия к правоохранительной системе и улучшить обратную связь с населением.