Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления подчеркнул необходимость критического, но конструктивного подхода к реформированию правоохранительной системы. Он отметил, что в работе правоохранителей действительно встречаются ошибки и упущения, однако важно не терять объективности, передает BAQ.KZ.

"Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг – сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок".

Глава государства поручил Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести тщательный анализ ситуации.

"Мною дано поручение Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение".

В завершение выступления Токаев напомнил об основном принципе государственной политики: