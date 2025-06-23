Правоохранительную систему ждёт аудит: поручение Токаева
Президент поручил за неделю проанализировать работу правоохранительных органов.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления подчеркнул необходимость критического, но конструктивного подхода к реформированию правоохранительной системы. Он отметил, что в работе правоохранителей действительно встречаются ошибки и упущения, однако важно не терять объективности, передает BAQ.KZ.
"Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг – сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок".
Глава государства поручил Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести тщательный анализ ситуации.
"Мною дано поручение Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение".
В завершение выступления Токаев напомнил об основном принципе государственной политики:
"В заключение вновь подчеркну, наш главный постулат – “Закон и Порядок”. Желаю успехов в вашей работе!"
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