Обновление Гражданского кодекса Казахстана – возможность не только пересмотреть устаревшие нормы, но и устранить правовые пробелы, которые становятся причиной судебных споров. Одним из таких направлений должно стать совершенствование института исковой давности. От того, насколько четко будут определены сроки и правила их исчисления, зависит предсказуемость гражданских правоотношений и защита интересов их участников.

Такое мнение высказала кандидат юридических наук Наталья Хрони, комментируя инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по разработке нового Гражданского кодекса.

По мнению эксперта, исковая давность это не просто установленный законом период для обращения в суд. Она позволяет сохранить баланс между правом человека на судебную защиту и необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота.

«Его назначение заключается в том, чтобы участники гражданского оборота не находились неопределённо долго под угрозой предъявления имущественных требований», — пояснила Наталья Хрони.

Особую сложность, по ее словам, представляет определение момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Именно этот вопрос нередко становится предметом судебных разбирательств. Кроме того, необходим единый подход к применению норм о приостановлении и перерыве течения срока исковой давности.

Эксперт считает, что новый Кодекс должен устранить неоднозначность действующего регулирования и сделать применение правовых норм более предсказуемым.

При этом важно соблюсти баланс: совершенствование законодательства не должно превращаться в необоснованное ограничение доступа граждан к судебной защите.

«Необходимо не допустить необоснованного ограничения права на судебную защиту, одновременно обеспечив защиту участников гражданского оборота от чрезмерно длительной правовой неопределённости», — подчеркнула она.

Таким образом, обновление института исковой давности должно быть направлено не просто на корректировку сроков, а на формирование единообразной судебной практики, повышение правовой определённости и защиту законных интересов всех участников гражданских отношений.