Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
Решение о назначении праздничных выплат принимается местными исполнительными органами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ко Дню Республики в ряде регионов Казахстана предусмотрены единовременные выплаты социально уязвимым гражданам. Размер и категории получателей определяются решениями местных маслихатов и органов социальной защиты. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор по регионам.
Астана
В столице ко Дню Республики единовременную выплату в размере 17 694 тенге получат семьи, которым назначена адресная социальная помощь (АСП). Списки формирует Управление занятости и социальной защиты.
Шымкент
В Шымкенте отдельная материальная помощь ко Дню Республики не предусмотрена. Ранее, ко Дню Конституции, 30 августа, разовые выплаты получили дети с инвалидностью до 18 лет и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Кызылординская область
В Кызылординской области с 2024 года установлена ежегодная выплата ко Дню Республики лицам с инвалидностью всех категорий – I, II, III групп, а также детям с инвалидностью. Размер выплаты составляет 11 796 тенге.
Атырауская область
Начиная с 2023 года, лицам с инвалидностью в Атырауской области ежегодно предоставляется материальная помощь из местного бюджета.
В этом году ко Дню Республики выплаты получат 27 300 человек с инвалидностью, в том числе 4 800 детей. Размер выплаты составляет 29 490 тенге.
Мангистауская область
В честь Дня Республики в регионе будет оказана социальная помощь лицам с инвалидностью, проживающим на территории области. Размер выплаты составляет 19 660 тенге. По состоянию на 1 октября 2025 года в области зарегистрировано порядка 34 510 лиц с инвалидностью.
Абайская область
В Абайской области выплаты к 25 октября не предусмотрены. Они планируются к 16 декабря – Дню Независимости.
Павлодарская область
В Павлодарской области, по решению местных представительных органов, предусмотрена единовременная социальная помощь лицам с инвалидностью I и II группы, а также детям с инвалидностью до 18 лет. Размер выплаты составляет 19 660 тенге.
В Алматы, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Жетысу и Туркестанской областях ко Дню Республики единовременные выплаты не предусмотрены.
Напомним, в этом году казахстанцы, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать три дня – 25, 26 и 27 октября.
День Республики был учреждён в 1995 году, но с 2009 года перестал отмечаться. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому 25 октября вновь стал национальным праздником – Днём Республики.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау