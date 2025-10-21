Ко Дню Республики в ряде регионов Казахстана предусмотрены единовременные выплаты социально уязвимым гражданам. Размер и категории получателей определяются решениями местных маслихатов и органов социальной защиты. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор по регионам.

Астана

В столице ко Дню Республики единовременную выплату в размере 17 694 тенге получат семьи, которым назначена адресная социальная помощь (АСП). Списки формирует Управление занятости и социальной защиты.

Шымкент

В Шымкенте отдельная материальная помощь ко Дню Республики не предусмотрена. Ранее, ко Дню Конституции, 30 августа, разовые выплаты получили дети с инвалидностью до 18 лет и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кызылординская область

В Кызылординской области с 2024 года установлена ежегодная выплата ко Дню Республики лицам с инвалидностью всех категорий – I, II, III групп, а также детям с инвалидностью. Размер выплаты составляет 11 796 тенге.

Атырауская область

Начиная с 2023 года, лицам с инвалидностью в Атырауской области ежегодно предоставляется материальная помощь из местного бюджета.

В этом году ко Дню Республики выплаты получат 27 300 человек с инвалидностью, в том числе 4 800 детей. Размер выплаты составляет 29 490 тенге.

Мангистауская область

В честь Дня Республики в регионе будет оказана социальная помощь лицам с инвалидностью, проживающим на территории области. Размер выплаты составляет 19 660 тенге. По состоянию на 1 октября 2025 года в области зарегистрировано порядка 34 510 лиц с инвалидностью.

Абайская область

В Абайской области выплаты к 25 октября не предусмотрены. Они планируются к 16 декабря – Дню Независимости.

Павлодарская область

В Павлодарской области, по решению местных представительных органов, предусмотрена единовременная социальная помощь лицам с инвалидностью I и II группы, а также детям с инвалидностью до 18 лет. Размер выплаты составляет 19 660 тенге.

В Алматы, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Жетысу и Туркестанской областях ко Дню Республики единовременные выплаты не предусмотрены.

Напомним, в этом году казахстанцы, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать три дня – 25, 26 и 27 октября.

День Республики был учреждён в 1995 году, но с 2009 года перестал отмечаться. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому 25 октября вновь стал национальным праздником – Днём Республики.