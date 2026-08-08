Праздник обернулся арестом: в Астане двух мужчин наказали за ночные салюты
Один из мужчин запустил фейерверк в честь дня рождения будущей невестки, второй - после обряда "қыз ұзату"
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Сотрудники Департамента полиции Астаны продолжают выявлять факты использования пиротехники в ночное время. В одном из последних случаев 50-летний мужчина устроил праздничный салют возле гостиницы в честь дня рождения своей будущей невестки. Однако громкое завершение торжества вызвало недовольство жителей расположенных рядом жилых комплексов.
В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему пять суток административного ареста.
Еще один подобный случай произошел в жилом районе столицы. 26-летний мужчина после проведения обряда «қыз ұзату» решил поздравить молодую семью, запустив салют возле многоквартирного дома. Праздничная инициатива также обернулась нарушением общественного порядка. Суд назначил нарушителю пять суток ареста.
В полиции напомнили, что запуск пиротехнических изделий рядом с жилыми домами, особенно в ночное время, может нарушать покой граждан и создавать угрозу безопасности.
Жителей и гостей столицы призывают соблюдать требования законодательства и учитывать интересы окружающих при проведении праздничных мероприятий.
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