Праздник обернулся арестом: в Астане двух мужчин наказали за ночные салюты

Сотрудники Департамента полиции Астаны продолжают выявлять факты использования пиротехники в ночное время. В одном из последних случаев 50-летний мужчина устроил праздничный салют возле гостиницы в честь дня рождения своей будущей невестки. Однако громкое завершение торжества вызвало недовольство жителей расположенных рядом жилых комплексов.

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему пять суток административного ареста.

Еще один подобный случай произошел в жилом районе столицы. 26-летний мужчина после проведения обряда «қыз ұзату» решил поздравить молодую семью, запустив салют возле многоквартирного дома. Праздничная инициатива также обернулась нарушением общественного порядка. Суд назначил нарушителю пять суток ареста.

В полиции напомнили, что запуск пиротехнических изделий рядом с жилыми домами, особенно в ночное время, может нарушать покой граждан и создавать угрозу безопасности.

Жителей и гостей столицы призывают соблюдать требования законодательства и учитывать интересы окружающих при проведении праздничных мероприятий.