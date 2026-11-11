Праздник с последствиями: в Талдыкоргане молодого человека наказали за фейерверк в центре города

Хотели сделать другу праздничный сюрприз, а в итоге привлекли внимание полиции. В Талдыкоргане компания молодых людей решила запустить фейерверк прямо в центре города. Однако праздничная затея закончилась административным наказанием.

Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Полицейские оперативно установили личность одного из участников — 23-летнего местного жителя.

Молодого человека привлекли к административной ответственности.

В полиции напоминают, что праздничное настроение не освобождает от соблюдения общественного порядка. Запуск пиротехники не должен нарушать покой горожан или создавать угрозу безопасности окружающих.