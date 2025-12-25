Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором рассмотрены меры обеспечения общественной и пожарной безопасности в предстоящие праздничные дни, а также ход реализации обновленного законодательства и концепции Президента "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ.

В заседании приняли участие министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, просвещения Жулдыз Сулейменова, труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, представители Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, а также руководство акиматов Туркестанской области и города Астаны.

Как доложили на заседании, в праздничный период в стране будет усилена охрана общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью, резервные силы приведены в готовность. МВД увеличивает плотность полицейских нарядов, вводится круглосуточное дежурство на стратегических объектах и в местах массового скопления людей.

Всего в регионах Казахстана запланировано свыше 1 тысячи массовых мероприятий, большинство из которых пройдет с участием детей. В этой связи Премьер-министр поручил МВД и МЧС обеспечить круглосуточное патрулирование и принять исчерпывающие меры для безопасного проведения мероприятий.

"Необходимо выстроить эффективную систему предупреждения преступлений в общественных местах, обеспечить визуальный контроль, в том числе с использованием видеокамер, и оперативное реагирование на любые происшествия. МВД и МЧС должны перейти на усиленный режим несения службы", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделено вопросам пожарной безопасности. По данным МЧС, проведены проверки более 7 тысяч объектов массового пребывания людей, устранены выявленные нарушения. В жилых домах социально уязвимых категорий продолжается установка противопожарных датчиков — на сегодняшний день смонтировано свыше 36 тысяч устройств. Из незаконного оборота изъято более 700 единиц и 97 коробок несертифицированной пиротехники.

Премьер-министр поручил обеспечить исправность средств пожаротушения и гидрантов, беспрепятственный проезд к объектам массового пребывания людей, а также отработать действия по экстренной эвакуации, при необходимости проведя дополнительные учебные тренировки.

Особый контроль установлен за ситуацией на автодорогах в связи с ростом трафика в праздничные дни. Спасательные службы готовы к ухудшению погодных условий, оборудованы пункты обогрева, спецтехника и авиация переведены в режим оперативного реагирования. МВД и Министерству транспорта поручено усилить контроль за безопасностью дорожного движения, а выезды групп детей — сопровождать сотрудниками полиции.

В ходе заседания также рассмотрена реализация нового единого Закона "О профилактике правонарушений", принятого Парламентом. Документ объединил нормы по борьбе с бытовым насилием, детской безнадзорностью и рецидивной преступностью, а также закрепил участие граждан и местных сообществ в профилактике правонарушений.

"Профилактика — это задача не только правоохранительных органов, а всего государственного аппарата. Использование искусственного интеллекта позволит заблаговременно прогнозировать риски и предупреждать правонарушения", — отметил Премьер-министр.

Отдельные поручения даны по снижению подростковой преступности, расширению охвата детей организованным досугом, а также по усилению контроля за лицами, освобождающимися из мест лишения свободы. Новый закон предусматривает административный надзор и ограничения для ранее судимых граждан, а также развитие сети центров социальной адаптации.

По итогам заседания утвержден План работы Межведомственной комиссии на 2026 год, включающий вопросы реализации Концепции обеспечения общественной безопасности, миграционной ситуации и профилактики правонарушений.