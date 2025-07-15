В Казахстане пройдут более ста масштабных мероприятий к 180-летию великого поэта и просветителя Абая. Празднование охватит международный, республиканский и региональный уровни, передает BAQ.KZ.

Программа стартует 1 августа с открытия цифрового энциклопедического портала "Abay Academiyasy", который станет уникальной онлайн-площадкой для изучения, систематизации и популяризации наследия Абая.

В этот же день пройдут сразу несколько мероприятий:

концерт народного артиста Казахстана Секена Турсбекова с оркестром "Ақ жауын" на побережье Алаколя;

художественная выставка известного иллюстратора Аңсаған Мустафа на Арбате в Семее;

областной фестиваль народных ремесел "Асыл мұра".

С 2 по 6 августа народная артистка Майра Ильясова проведет гастрольные концерты, посвященные Абаю, в Семее, а также в Урджарском, Аягозском, Жарминском и Жанасемейском районах.

В рамках творческой недели запланированы мероприятия:

3 августа в театре им. Абая пройдет духовный вечер "Абай әлемі";

4 августа - заключительный концерт Секена Турсбекова с оркестром "Ақ жауын";

5 августа - постановка монооперы "Ой толғау - Хәкім Абай";

6 августа - концерт "Абай елі - өнер кеніші" на площади Абая и поэтический баттл "Өлең сөздің патшасы" среди молодых акынов в университете им. А. Букейханова.

7 августа в рамках вечера писателя и лауреата премии "Алаш" Аскара Алтая состоится презентация энциклопедии "Абай жолы" и новой книги Багашара Турсынбайулы.

8 августа - республиканский айтыс акынов "Адамзаттың Абайы" в Семее и открытие национального конкурса "Жеті қазына" в Абайском районе.

9 августа - международная научная конференция в Шакаримском университете, тематическая выставка в музее "Жидебай-Бөрілі", книжные презентации в библиотеке имени Абая и международный фестиваль поэтов с участием представителей 15 стран. Завершит день вечерний концерт "Абайға тарту" на центральной площади.

10 августа в День Абая по традиции в Жидебае будет совершено чтение Корана и обряд жертвоприношения. По всей стране состоится церемония возложения цветов к памятникам Абая - дань памяти великому мыслителю, оставившему неоценимый след в духовной истории Казахстана.

На всех площадках ведутся активные подготовительные и ремонтные работы. Устанавливаются сцены, благоустраиваются территории, обновляются коммуникации, расширяются парковки. Только на территории парка Абая предусмотрено 6480 парковочных мест.

На въездах в Карауыл и в ключевых точках размещаются информационные стенды с QR-кодами, которые помогут туристам быстро получить всю актуальную информацию: расписание мероприятий, маршруты, список гостиниц и ресторанов, экстренные службы.

В праздничные дни на территории ипподрома и Абай саябағы будет развернут этноаул из более чем 200 юрт, включая 180 - от городов и районов области. Также будет организована торговая зона с изделиями народных мастеров, сувенирами и национальной кухней.

Для обеспечения порядка в дни юбилея будут задействованы:

900 сотрудников правоохранительных органов

6 бригад скорой помощи

40 сотрудников ЧС

500 волонтёров

Для гостей организуется специальный транспортный маршрут: 12 автобусов и 10 инватакси свяжут основные объекты между собой.