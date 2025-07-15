Празднования в честь 180-летия Абая пройдут с 1 по 10 августа
Празднование охватит международный, республиканский и региональный уровни.
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В Казахстане пройдут более ста масштабных мероприятий к 180-летию великого поэта и просветителя Абая. Празднование охватит международный, республиканский и региональный уровни, передает BAQ.KZ.
Программа стартует 1 августа с открытия цифрового энциклопедического портала "Abay Academiyasy", который станет уникальной онлайн-площадкой для изучения, систематизации и популяризации наследия Абая.
В этот же день пройдут сразу несколько мероприятий:
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концерт народного артиста Казахстана Секена Турсбекова с оркестром "Ақ жауын" на побережье Алаколя;
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художественная выставка известного иллюстратора Аңсаған Мустафа на Арбате в Семее;
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областной фестиваль народных ремесел "Асыл мұра".
С 2 по 6 августа народная артистка Майра Ильясова проведет гастрольные концерты, посвященные Абаю, в Семее, а также в Урджарском, Аягозском, Жарминском и Жанасемейском районах.
В рамках творческой недели запланированы мероприятия:
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3 августа в театре им. Абая пройдет духовный вечер "Абай әлемі";
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4 августа - заключительный концерт Секена Турсбекова с оркестром "Ақ жауын";
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5 августа - постановка монооперы "Ой толғау - Хәкім Абай";
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6 августа - концерт "Абай елі - өнер кеніші" на площади Абая и поэтический баттл "Өлең сөздің патшасы" среди молодых акынов в университете им. А. Букейханова.
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7 августа в рамках вечера писателя и лауреата премии "Алаш" Аскара Алтая состоится презентация энциклопедии "Абай жолы" и новой книги Багашара Турсынбайулы.
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8 августа - республиканский айтыс акынов "Адамзаттың Абайы" в Семее и открытие национального конкурса "Жеті қазына" в Абайском районе.
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9 августа - международная научная конференция в Шакаримском университете, тематическая выставка в музее "Жидебай-Бөрілі", книжные презентации в библиотеке имени Абая и международный фестиваль поэтов с участием представителей 15 стран. Завершит день вечерний концерт "Абайға тарту" на центральной площади.
10 августа в День Абая по традиции в Жидебае будет совершено чтение Корана и обряд жертвоприношения. По всей стране состоится церемония возложения цветов к памятникам Абая - дань памяти великому мыслителю, оставившему неоценимый след в духовной истории Казахстана.
На всех площадках ведутся активные подготовительные и ремонтные работы. Устанавливаются сцены, благоустраиваются территории, обновляются коммуникации, расширяются парковки. Только на территории парка Абая предусмотрено 6480 парковочных мест.
На въездах в Карауыл и в ключевых точках размещаются информационные стенды с QR-кодами, которые помогут туристам быстро получить всю актуальную информацию: расписание мероприятий, маршруты, список гостиниц и ресторанов, экстренные службы.
В праздничные дни на территории ипподрома и Абай саябағы будет развернут этноаул из более чем 200 юрт, включая 180 - от городов и районов области. Также будет организована торговая зона с изделиями народных мастеров, сувенирами и национальной кухней.
Для обеспечения порядка в дни юбилея будут задействованы:
- 900 сотрудников правоохранительных органов
- 6 бригад скорой помощи
- 40 сотрудников ЧС
- 500 волонтёров
Для гостей организуется специальный транспортный маршрут: 12 автобусов и 10 инватакси свяжут основные объекты между собой.
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