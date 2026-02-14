Преамбула новой Конституции определяет ориентиры будущего - депутат
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана, член Конституционной комиссии ҮУнзила Шапак выступила на онлайн-марафоне «Референдум–2026», где рассказала о значении преамбулы в проекте новой Конституции, передает BAQ.KZ.
По ее словам, преамбула является фундаментом, который, прославляя историческое прошлое страны, одновременно задает направление развития на будущее. Шапак подчеркнула, что между преамбулой действующей Конституции и новой редакцией существуют существенные различия, на которые ранее неоднократно обращалось внимание.
Как отметила депутат, действующая Конституция разрабатывалась с учетом ценностных ориентиров и общественного сознания граждан на момент ее принятия. Со временем общество глубже осмыслило свое историческое наследие, и в новом проекте закреплена правопреемственность Казахстана от государств, существовавших на древней казахской земле.
По словам Шапак, обновленный документ написан с учетом интересов народа и отражает современный взгляд на историческую роль и будущее развитие страны.
