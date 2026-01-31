Конституция отражает запрос общества на обновление принципов государственного устройства, усиление роли права, справедливости и ответственности власти перед гражданами. Проект новой Конституции не только закрепляет институциональные изменения, но и формирует ценностный фундамент дальнейшего развития страны, отвечающий современным реалиям и стратегическим целям Казахстана. Особое внимание в этом контексте привлекает обновлённая преамбула Основного закона, в которой зафиксированы базовые ориентиры национального развития, историческая преемственность и общенациональные ценности. Свое видение значения и содержания новой преамбулы Конституции выразила BAQ.KZ доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова.

"В проекте новой Конституции практически полностью обновлена преамбула. Это обоснованно? Безусловно. Ведь прежняя преамбула отражала период становления независимости, а внынешней говорится о сформировавшемся государстве и зрелом обществе, которое понимает, куда следует идти на новом этапе своего политического и экономического развития,осознает ответственность за будущее с учетом современных реалий и перспектив. Если помыслить о предлагаемых для закрепления в преамбуле идеях, то мы видим четкие ориентиры того, каким мы стремимся видеть нашу страну, что для нас важно на пути реализации нашей казахстанской мечты", - пояснила эксперт.

По мнению профессора, в преамбуле проекта Конституции впервые ясно обозначены наши общенациональные ценности.

"При этом речь здесь идёт о тех из них, которые должны оставаться неизменными, независимо от времени и обстоятельств. Конституция прямо говорит о том, что казахстанская государственность имеет глубокие исторические корни и является продолжением традиций государственностиВеликой Степи. Мы гордо и ответственно заявляем миру, что наша конституционная идентичность опирается на историю, культуру и преемственность поколений", - сказала Индира Аубакирова.

Доктор наук высказалась и о том, что довольно определенно в преамбуле указывается, что границы и территория Казахстана неприкосновенны. Это важный сигнал о том, что суверенитет, стабильность и безопасность страны рассматриваются нашим народом как безусловные ценности и не подлежат пересмотру.

"Особую важность придают преамбуле таких ориентиры, как "Справедливый Казахстан" и лежащий в его основе фундаментальный принцип "Закон и Порядок". Вместе с прямым указанием на приоритет прав и свобод человека это означает важный по смыслу посыл о том, что государственная власть должна быть справедливой, действовать по закону и работать в интересах граждан, и граждане должны строить свою жизнь, основываясь на законе и порядке, соблюдая обязанности перед государством. Данным посылом задаются не только правовые рамки, но и моральный ориентир для нашей власти и народа", - отметила она.

Таким образом, представленная позиция подчёркивает, что преамбула проекта новой Конституции Республики Казахстан носит не декларативный, а глубоко смысловой характер. Она выступает ценностным и морально-правовым ориентиром, определяющим направление развития государства, общества и власти. Обновлённая преамбула фиксирует зрелость казахстанской государственности, опору на исторические корни и неизменность базовых принципов - суверенитета, справедливости, закона и порядка. Именно в этом заключается её особая роль как идеологического и правового основания дальнейшего развития страны на новом этапе.