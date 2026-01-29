Государственный советник - заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин на пятом заседании комиссии подчеркнул, что новизна проекта Конституции Казахстана заключается не в количестве правок, а в её концептуальном содержании, передает BAQ.KZ.

По его словам, Конституция - это не просто совокупность правовых норм, а документ, который закрепляет ключевые ценности, принципы и ориентиры развития государства и общества.

"Принципиальная новизна Конституции заключается не в объёме правок, а в глубинном переосмыслении содержания документа. Нормы получили новое значение и смысл. Преамбула является принципиально новой и создана на основе концептуальных тезисов Президента страны. В новой преамбуле впервые провозглашены права и свободы человека как ключевые приоритеты государства. Также закреплены такие основы государственности, как единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное взаимодействие. Впервые отражены ценности справедливости, закона и порядка, а также бережное отношение к природе, которые стали неотъемлемой частью общественного сознания", — отметил Ерлан Карин.

Ерлан Карин отметил, что новая преамбула отражает исторический путь страны, определяет принципы настоящего и задаёт ориентиры будущего.