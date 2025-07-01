Предельную оптовую цену на сжиженный газ сохранили в Казахстане
С 1 июля 2025 года цена на сжиженный газ остается стабильной.
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С 1 июля 2025 года в Казахстане сохраняется предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в размере 51 932 тенге за тонну без НДС, передает BAQ.KZ. Это решение закреплено приказом Министерства энергетики РК, действующим до 31 декабря 2025 года. Текущая цена была установлена с 1 февраля 2025 года и остается неизменной на протяжении всего года.
Министерство энергетики РК продолжает контролировать цены на СНГ, регулируя их в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж. Это позволяет обеспечивать стабильность цен и предотвращать резкие колебания на рынке.
Напомним, что с 1 февраля 2025 года цена была повышена с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Это повышение было обусловлено необходимостью покрытия расходов на производство и транспортировку газа, а также с учетом рыночной конъюнктуры.
Таким образом, с 1 июля 2025 года цена на сжиженный газ остается стабильной, что способствует предсказуемости цен на топливо и обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей.
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