Предельные размеры избирательных фондов партий в Казахстане увеличили втрое

В Казахстане увеличены предельные размеры избирательных фондов политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая. Соответствующие изменения озвучили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно новым правилам, максимальный объем собственных средств политической партии в избирательном фонде увеличен с 5 000 до 15 000 минимальных заработных плат (МЗП).

Также втрое повышен предельный объем добровольных пожертвований – с 10 000 до 30 000 МЗП.

Изменения коснулись и лимитов пожертвований от физических и юридических лиц. Теперь один гражданин сможет перечислить в избирательный фонд партии до 300 МЗП вместо прежних 100 МЗП. Для юридических лиц максимальный размер пожертвования увеличен с 500 до 1 500 МЗП.

Как пояснили в Центральной избирательной комиссии, изменения направлены на расширение финансовых возможностей политических партий при проведении избирательной кампании.

При этом в ЦИК подчеркнули, что контроль за источниками поступления средств и соблюдением требований законодательства будет сохранен.

Что еще изменилось на этих выборах

Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Асель Жанабилова рассказала об изменениях согласно новому закону ов выборах.

Первое – порядок уплаты избирательного взноса при первых выборах депутатов Курултая. Политические партии, получившие на выборах депутатов Парламента 2023 года пять и более процентов голосов избирателей, освобождаются от уплаты избирательного взноса. Партии, набравшие от трех до пяти процентов голосов, уплачивают 50 процентов установленного размера взноса, а партии, получившие от одного до трех процентов, - 70 процентов.

Второе – политическим партиям предоставлено право проводить предвыборную агитацию на собственных интернет-ресурсах и в аккаунтах онлайн-платформ.

Вместе с тем запрещается использовать агитационные материалы, не подготовленные специально для текущей избирательной кампании, а также фотографировать, снимать на видео и распространять изображения заполненного бюллетеня в день голосования.

По словам члена ЦИК, сохраняется один из ключевых принципов избирательного законодательства - финансирование предвыборной агитации кандидатов и политических партий осуществляется исключительно через избирательные фонды.

Также расширены возможности создания избирательных участков в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, что позволит обеспечить реализацию их конституционного права на участие в выборах.