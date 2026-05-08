В Алматы мама школьницы рассказала в Threads о подозрительном мужчине, который пытался увести её 15-летнюю дочь, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл утром на алматинском озере Сайран.

По словам Елены Соколовой, девочка сидела на лавочке, когда рядом начал ходить неизвестный мужчина. Позже он подсел к ней, стал делать комплименты и предлагать наркотики, а затем пытался уговорить поехать с ним. Школьнице удалось хитростью убежать.

Мать подростка опубликовала обращение в соцсетях с просьбой обратить внимание на ситуацию и распространить информацию.

"Моя дочь смогла убежать, но на её месте могла оказаться любая другая девочка", – написала она.

Также женщина сообщила, что дочь успела записать аудиосообщение, на котором слышны слова мужчины. Изначально мать сомневалась, есть ли смысл обращаться в полицию, однако позже всё же написала заявление.

Пользователи соцсетей поддержали женщину и призвали не оставлять ситуацию без внимания.

Инцидент прокомментировали и в Департаменте полиции Алматы.

В ведомстве сообщили, что по данному факту отдел полиции при управлении полиции Алмалинского района возбудил уголовное дело.

"Личность мужчины установлена. Принимаются меры по его задержанию. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – ответили в ДП на запрос редакции.

Полицейские также призвали граждан не оставаться равнодушными и при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться по номеру 102.