"Предлагал наркотики и звал с собой": незнакомец приставал к школьнице в Алматы
Инцидент произошёл утром на озере Сайран.
В Алматы мама школьницы рассказала в Threads о подозрительном мужчине, который пытался увести её 15-летнюю дочь, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл утром на алматинском озере Сайран.
По словам Елены Соколовой, девочка сидела на лавочке, когда рядом начал ходить неизвестный мужчина. Позже он подсел к ней, стал делать комплименты и предлагать наркотики, а затем пытался уговорить поехать с ним. Школьнице удалось хитростью убежать.
Мать подростка опубликовала обращение в соцсетях с просьбой обратить внимание на ситуацию и распространить информацию.
"Моя дочь смогла убежать, но на её месте могла оказаться любая другая девочка", – написала она.
Также женщина сообщила, что дочь успела записать аудиосообщение, на котором слышны слова мужчины. Изначально мать сомневалась, есть ли смысл обращаться в полицию, однако позже всё же написала заявление.
Пользователи соцсетей поддержали женщину и призвали не оставлять ситуацию без внимания.
Инцидент прокомментировали и в Департаменте полиции Алматы.
В ведомстве сообщили, что по данному факту отдел полиции при управлении полиции Алмалинского района возбудил уголовное дело.
"Личность мужчины установлена. Принимаются меры по его задержанию. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – ответили в ДП на запрос редакции.
Полицейские также призвали граждан не оставаться равнодушными и при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться по номеру 102.
"Только совместными усилиями можно обеспечить безопасность наших детей", – подчеркнули в полиции.
