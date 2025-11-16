В условиях происходящих изменений на мировой арене страны Центральной Азии обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе VII Консультативной встречи глав государств региона. Раскрыть потенциал которого, по мнению Президента Казахстана, позволят только согласованные действия стран. Инициативы главы государства, направленные на дальнейшее укрепление возможностей Центральной Азии, обсудили с экспертом-политологом, кандидатом философских наук, доцентом Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Равшаном Назаровым, передает BAQ.KZ.

- Равшан Ринатович, насколько значимым для развития региона является участие Казахстана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана?

- Вопрос о том, насколько важно участие Казахстана – в принципе риторический. Оно не просто важно, оно – критически важно. Казахстан представляет собой крупнейшую экономику Центральной Азии по своему ВВП, а также является ключевым транзитным хабом (через него идут связи с Россией, Китаем, Европой) и серьёзным инвестором в соседние экономики. Активное участие республики повышает практическую результативность встреч (проекты по региональной логистике, энергетике, цифровизации) и даёт дипломатический импульс единой региональной повестке. Кроме того, присутствие Казахстана помогает быстрее переводить политические договорённости в конкретные межправительственные проекты.

- Касым-Жомарт Токаев назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт.

- Оценка Президентом Токаевым присоединения Азербайджана как "исторического" шага, безусловно, отражает дальнейшие перспективы расширения формата ЦА-диалога. Присоединение Азербайджана делает формат ещё более открытым и стратегически гибким. Это связано с тем, что добавляются выход к Каспию, новые транспортно-энергетические возможности и доступ к азербайджанским инвестициям. Расширение повышает шансы на реализацию трансрегиональных коридоров (Транс-Каспийский Срединный коридор, мультимодальные маршруты) и на более широкий диалог по энергетике и безопасности. В то же время важно сохранить фокус на конкретных проектах и институциональной координации, чтобы формат не был площадкой лишь для заявлений, а перестраивался в плоскость практических форматов, что, кстати, мы уже наблюдаем.

- По мнению Президента Токаева, цель участников Консультативной встречи – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Какая работа проводится в данном направлении и как Вы оцениваете усилия Казахстана?

- Безусловно, главная цель формата Консультативных встреч – укрепление статуса региона Центральной Азии как единого субъекта мировой геополитики. В этом отношении предпринимаются значительные усилия и нужны объективные оценки практических шагов Казахстана. Особенно много делается в трёх основных направлениях: дальнейшее расширение и развитие инфраструктуры (железные и автодороги, порты, транспортные коридоры); экономическая интеграция региона (соглашения по логистике, таможенным процедурам, энергетике); усиление сектора цифровизации. Казахстан очень активно продвигает проекты транспортных коридоров и цифровую трансформацию (eGov, платформы, правовое регулирование цифровых активов), что увеличивает подключаемость региона к мировым процессам и улучшает общерегиональный бизнес-климат. Объективная оценка заключается в следующем: Казахстан вносит серьёзный вклад: по идеям (стратегиям), по ресурсам и по опыту. Главная задача заключается в том, что необходимо усилить совместную реализацию стратегических программ с соседними государствами.

- Глава Казахстана предложил начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Какого практического эффекта можно ожидать?

- Предложение о Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии является очень важным, прагматичным и своевременным шагом. Общая транспортная стратегия региона даст чёткие рамки для согласования стандартов, инвестиций и приоритетных коридоров: железные дороги, автомагистрали, порты на Каспии и всей Центральной Азии. Это позволит снять имеющиеся пока барьеры (различие в стандартах, инфраструктурные "узкие места") и повысит транзитную привлекательность региона как альтернативного маршрута от Китая через ЦА и Кавказ на Ближний Восток и в Европу. Успех потребует чёткой финансовой структуры и вовлечения региональных (а возможно, и внерегиональных) доноров.

- Как Вы оцениваете экономическую базу регионального взаимодействия? Какие сферы развиваются наиболее эффективно? В чём заключается преимущество РК?

- Экономическая база регионального взаимодействия оценивается нами как весьма перспективная. Среди сильных секторов региона мы бы назвали следующие:

– энергетика (газ, нефть, электростанции – ГЭС, ТЭС, строящиеся в Казахстане и Узбекистане АЭС);

– минерально-сырьевые ресурсы, включая критически важные и редкоземельные элементы, без которых невозможны многие современные технологии;

– агропром (зерно Казахстана, хлопок Узбекистана, плодоовощная и мясомолочная продукция, сырьё для развивающейся лёгкой промышленности);

– логистика/транзит (актуальные и потенциальные хабы и коридоры);

– динамично растущий цифровой сектор.

Среди преимуществ Казахстана прежде всего стоит выделить сочетание значительных минеральных и энергетических ресурсов, развитой транспортной инфраструктуры, а также прогресс в цифровизации и административных реформах, что делает страну крупным инвестором и логистическим узлом. Это даёт Казахстану серьёзные преимущества при разработке и согласовании региональных проектов.

- Казахстан инициировал создание в Астане Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки. Насколько важен данный проект?

- Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам (РЗМ) в Астане критически важен. Ни для кого не секрет, что РЗМ – это стратегический ресурс для самых важных отраслей: электроники, возобновляемой энергетики, оборонной промышленности. Центр в Астане мог бы: агрегировать всю геологическую информацию, стандартизировать оценки запасов, привлекать инвесторов, облегчать трансграничные проекты по добыче и переработке РЗМ. Это также уменьшит информационное неравенство между инвесторами и странами региона. Успех потребует прозрачности, экологических стандартов и международного партнёрства в технологиях переработки.

- Касым-Жомарт Токаев предложил начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Какие возможности откроют совместные проекты стран в цифровом секторе? Как Вы оцениваете успехи РК в этом направлении, можно ли масштабировать опыт республики?

- Разработка Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта – очень своевременная и полезная идея. Единые принципы и стандарты помогут избежать различий в регулировании, упростят межгосударственное сотрудничество по обмену данными, обучающими наборами и разработке безопасных приложений. Совместные проекты (единые платформы госуслуг, межграничная цифровая торговля, учебные центры) откроют экономические и социальные выгоды. Казахстан уже демонстрирует свои здоровые амбиции в цифровизации и внедрении ИИ: национальные стратегии, планы по Министерству для AI, поэтому он может быть каталитическим лидером. Казахстанский опыт нужно масштабировать аккуратно, с учётом ресурсов и рисков у соседей.

- "Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения", – резюмировал глава государства. На Ваш взгляд, какое значение для региона имеет конструктивное сотрудничество в этой сфере, к которому призывает Президент Токаев?

- Значение сотрудничества в водной сфере – архиважно. Ведь вода – это фундамент продовольственной безопасности, ирригации и гидроэнергетики в Центральной Азии. Конструктивный диалог в этой сфере снижает риски кризисов и конфликтов, улучшает управление водостоками, позволяет планировать совместную энергетическую и аграрную политику, например, синхронизацию гидроэнергетики и сельского хозяйства. Практически это означает соглашения об обмене данными, совместные инфраструктурные проекты и баланс интересов верховьев и низовьев рек. Буквально на днях появилась обнадёживающая информация о том, что в России началось обсуждение Проекта по повороту части стока сибирских рек в Центральную Азию. Это позволило бы улучшить водоснабжение региона и привело бы к дальнейшей необходимости согласования общерегиональной водной политики.

- Какую роль в укреплении взаимодействия государств играют культурно-гуманитарные связи?

- Роль культурно-гуманитарных связей в укреплении регионального сотрудничества невозможно переоценить. Культурно-гуманитарная дипломатия укрепляет взаимное доверие, создаёт позитивный настрой для бизнеса и туризма, облегчает научные обмены и совместные образовательные программы. Месячники, декады, недели, дни культуры стран, фестивали по всем видам культуры и искусства (театр, кино, художественные биеннале, музейные экспозиции и др.), всесторонние обмены, совместные двусторонние и региональные выставки и образовательные программы повышают взаимную "мягкую силу" стран и делают регион более сплочённым на общемировом уровне, что облегчает принятие согласованных экономических и политических решений.

- Касым-Жомарт Токаев предложил принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Как Вы оцениваете перспективы развития отрасли?

- Перспективы развития туризма выглядят весьма обнадёживающими, особенно в таких направлениях, как культурно-исторический, экологический и гастрономический туризм. Так, туристическая привлекательность Узбекистана демонстрирует устойчивый рост – фиксируется ежемесячное увеличение числа посетителей. В Казахстане успешно развиваются природный туризм и активные виды отдыха. У Кыргызстана и Таджикистана очень привлекательные горные и экологические турпродукты. Для масштабирования регионального туризма, на наш взгляд, необходимы следующие меры:

– упрощение визовых режимов (увеличивается число стран, граждане которых могут приезжать в страны региона без виз или получать их в упрощённом режиме);

– создание в перспективе "Центральноазиатского Шенгена";

– совершенствование транспортной логистики;

– координация стандартов качества туристических услуг;

– разработка совместных маршрутов и координированный маркетинг (международные маршруты "Центральная Азия + Кавказ").

Это может стать значимым источником занятости и поступления иностранной валюты для всех стран региона.