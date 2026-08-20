Жительницы области Жетысу планировали поездку во Вьетнам, однако после внесения предоплаты условия тура изменились. Содействием Департамента торговли и защиты прав потребителей туристкам удалось вернуть 100 тысяч тенге в досудебном порядке.

Что произошло

Жительницы области Жетысу заранее договорились с туристической компанией об организации поездки во Вьетнам с посещением Дананга и Хойана. Первоначальная стоимость тура составляла 449 тысяч тенге.

Для подтверждения бронирования туристки внесли предоплату – по 50 тысяч тенге каждая. Общая сумма составила 100 тысяч тенге. Оплата была произведена через Kaspi представителю туристической компании, что подтверждалось платежными документами.

Почему изменилась цена

После внесения предоплаты, по словам потребителей, условия поездки изменились. Вместо первоначально согласованного маршрута с посещением двух городов им предложили тур уже по четырем городам.

При этом стоимость поездки увеличилась до 700-800 тысяч тенге.

Туристки не согласились с новыми условиями, поскольку рассчитывали на первоначальный вариант тура стоимостью 449 тысяч тенге.

Были ли билеты

Еще одним поводом для беспокойства стало отсутствие подтверждений приобретения авиабилетов и конкретных бронирований.

До предполагаемой даты вылета – 19 августа 2026 года – туристкам, по их словам, такие документы представлены не были. На вопросы о подготовке поездки представитель компании сообщал, что билеты будут приобретены позднее.

Почему обратились в Департамент

Из-за изменения условий тура и отсутствия подтверждений бронирования туристки решили отказаться от поездки и потребовали вернуть внесенную предоплату.

Однако самостоятельно решить вопрос с возвратом денег им не удалось.

За защитой своих прав потребитель обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу.

К обращению были приложены платежные документы, переписка с представителем туристической компании и другие материалы, подтверждающие первоначальные условия поездки и последующие изменения.

Чем закончился спор

Специалисты Департамента рассмотрели обстоятельства обращения и оказали содействие в урегулировании возникшего вопроса.

В результате туристкам была возвращена вся внесенная сумма – 100 тысяч тенге.

Спор удалось решить в досудебном порядке, без обращения в суд.

Что важно сохранить

Ситуация подчеркивает важность сохранения документов и материалов, подтверждающих договоренности при приобретении туристических услуг.

Потребителям рекомендуется хранить платежные документы, договоры, переписку с представителями компании, сведения о стоимости тура, маршруте и сроках поездки, а также скриншоты и другие подтверждающие материалы.

Особое внимание следует обращать на ситуации, когда после внесения предоплаты меняются существенные условия услуги – стоимость, маршрут, сроки или содержание поездки.

В данном случае обращение в Департамент позволило урегулировать спор в досудебном порядке и добиться полного возврата 100 тысяч тенге.