С 15 сентября на республиканских и областных автодорогах Карагандинской области начали работу 20 мобильных постов полиции. Их основная задача — профилактика краж скота и защита имущества фермерских хозяйств, передаёт BAQ.KZ.

Сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы и представители криминальной полиции проверяют транспортные средства, перевозящие мясную продукцию, а также контролируют сопроводительные документы на соответствие законодательным требованиям.

За пять дней работы было проверено около двух тысяч автомобилей, особое внимание уделялось контролю продукции и документации.