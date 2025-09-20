Предотвращение краж скота: полиция установила мобильные посты в Карагандинской области
Было проверено уже около двух тысяч автомобилей.
Вчера, 18:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:43Вчера, 18:43
254Фото: Polisia.kz
С 15 сентября на республиканских и областных автодорогах Карагандинской области начали работу 20 мобильных постов полиции. Их основная задача — профилактика краж скота и защита имущества фермерских хозяйств, передаёт BAQ.KZ.
Сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы и представители криминальной полиции проверяют транспортные средства, перевозящие мясную продукцию, а также контролируют сопроводительные документы на соответствие законодательным требованиям.
За пять дней работы было проверено около двух тысяч автомобилей, особое внимание уделялось контролю продукции и документации.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве