Индивидуальный предприниматель из Атырау, обвинённый в сокрытии доходов на сумму более 4 миллионов тенге, успешно оспорил претензии налоговых органов в суде, передает BAQ.KZ. Дело касалось торговли продуктами питания через два контрольно-кассовых аппарата - Webkassa и ОФД.

По итогам камерального контроля управление государственных доходов выявило якобы занижение выручки на основе анализа данных с двух ККМ. Однако выяснилось, что предприниматель по ошибке дважды проводил одни и те же суммы - через оба аппарата в один и тот же день, что и вызвало эффект "удвоения дохода".

Предприниматель подал иск, настаивая на том, что не нарушал налоговое законодательство. Специализированный межрайонный административный суд, рассмотрев дело, полностью согласился с доводами истца. Суд установил, что УГД не представило достаточных доказательств правомерности своих обвинений и не провело надлежащего анализа данных.

Суд подчеркнул, что расчет дохода должен базироваться на фактически полученных средствах с учетом скидок и договорных условий. Также налоговый орган не истребовал дополнительных документов, которые могли бы объективно прояснить ситуацию.

В результате суд признал действия УГД неправомерными и удовлетворил иск предпринимателя. Решение вступило в законную силу и было исполнено. Этот случай стал показателем важности корректной интерпретации фискальных данных и соблюдения прав налогоплательщиков.