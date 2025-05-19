Предприниматель из Атырау доказал невиновность в деле о "сокрытии" 4 млн тенге
Суд признал действия налоговой незаконными.
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Индивидуальный предприниматель из Атырау, обвинённый в сокрытии доходов на сумму более 4 миллионов тенге, успешно оспорил претензии налоговых органов в суде, передает BAQ.KZ. Дело касалось торговли продуктами питания через два контрольно-кассовых аппарата - Webkassa и ОФД.
По итогам камерального контроля управление государственных доходов выявило якобы занижение выручки на основе анализа данных с двух ККМ. Однако выяснилось, что предприниматель по ошибке дважды проводил одни и те же суммы - через оба аппарата в один и тот же день, что и вызвало эффект "удвоения дохода".
Предприниматель подал иск, настаивая на том, что не нарушал налоговое законодательство. Специализированный межрайонный административный суд, рассмотрев дело, полностью согласился с доводами истца. Суд установил, что УГД не представило достаточных доказательств правомерности своих обвинений и не провело надлежащего анализа данных.
Суд подчеркнул, что расчет дохода должен базироваться на фактически полученных средствах с учетом скидок и договорных условий. Также налоговый орган не истребовал дополнительных документов, которые могли бы объективно прояснить ситуацию.
В результате суд признал действия УГД неправомерными и удовлетворил иск предпринимателя. Решение вступило в законную силу и было исполнено. Этот случай стал показателем важности корректной интерпретации фискальных данных и соблюдения прав налогоплательщиков.
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