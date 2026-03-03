Предприниматели из разных регионов участвуют в акции "Саналы бизнес – ел тірегі", цель которой — отказ от необоснованной наценки и сверхприбыли. Справедливая цена рассматривается как проявление социальной ответственности бизнеса и уважения к доходам граждан. Один из участников акции предприниматель Женис Туленов, передает BAQ.KZ.

Женис Туленов — директор ТОО "Карасу Ет". Компания занимается в Костанайской области убоем и переработкой мяса, а также выпуском колбасной и деликатесной продукции. Производство выстроено по принципу полного цикла — от закупа скота до готового продукта на прилавке.

Предприниматель в бизнесе более 10 лет. За это время его предприятие стало стабильным производителем мясной продукции в регионе. В компании работают свыше 50 сотрудников.

Как отмечает Женис Туленов, решение развивать производство он принял осознанно, возвращаясь в родной поселок Карасу Костанайской области. По его словам, со временем пришло понимание, что хочется создавать что-то значимое на своей земле.

Он говорит, что видел потенциал региона — сильное сельское хозяйство, качественное сырье и трудолюбивых людей. При этом, подчеркивает предприниматель, для аграрной страны важно не только выращивать и продавать сырье, но и перерабатывать его внутри страны, создавая добавленную стоимость.

Женис Туленов также признается, что ему нравится создавать настоящий, качественный продукт. По его словам, каждый день — это ответственность, ведь мясо, колбасы и деликатесы покупают для семьи.

Своё решение не повышать цены на продукцию в период обсуждения изменений в Налоговый кодекс предприниматель объяснил тем, что компания заранее просчитала все затраты и не увидела объективных оснований для пересмотра ценовой политики.

"Когда обсуждались изменения и был определенный ажиотаж вокруг Налогового кодекса, многие пересматривали ценовую политику. Мы внимательно проанализировали все цифры — себестоимость, логистику, внутренние расходы. Взвесили все за и против и пришли к выводу, что объективных причин для повышения цен на тот момент у нас нет. Поэтому приняли решение сохранить прежний уровень цен и поддержать покупателей", - рассказал предприниматель о своем участие в акции.

Предприниматель подчеркнул, что компания сознательно отказалась от повышения цен, сделав ставку на оптимизацию расходов и сохранение качества, чтобы удержать доверие покупателей и работать на долгосрочную репутацию.

"Экономической необходимости в этом не было. При грамотном управлении, оптимизации процессов и контроле затрат можно удерживать цену без потери качества. Наша задача — работать на долгосрочную репутацию, а не на краткосрочную выгоду. Мы считаем, что стабильность и доверие клиентов важнее разового повышения доходности".

Предприниматель добавил, что компания делает упор на качество на всех этапах, уважение к людям и ответственность за продукт, который покупают каждый день.

"Главный принцип — качество в каждом кусочке. Мы контролируем процесс от фермы до прилавка клиента. Важно, чтобы продукт был честным — без компромиссов по сырью, технологии и стандартам. Второй принцип — уважение к людям: к сотрудникам, партнерам и покупателям.

И третий — ответственность. Производство продуктов питания — это всегда доверие. А доверие формируется годами и требует постоянной работы. Бизнес должен строиться не только на прибыли, но и на репутации. Репутация — это самый ценный актив".