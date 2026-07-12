Предприниматель разобрал детскую площадку в Акмолинской области после решения суда

В селе Волгодоновка Аршалынского района Акмолинской области предприниматель демонтировал построенную им детскую площадку после решения суда, обязавшего его выплатить семье пострадавшего ребенка 1,25 млн тенге в качестве компенсации материального и морального вреда.

По словам мужчины, несколько лет назад он за собственные средства благоустроил пустующую территорию, установив игровой комплекс, качели и деревянную беседку для сельских детей.

Однако в прошлом году на площадке произошел несчастный случай. Во время катания с горки маленькая девочка упала и получила травму головы. После происшествия мать ребенка обратилась с рядом заявлений, указав, что игровая площадка не соответствовала требованиям безопасности, а вокруг горки отсутствовало специальное покрытие, смягчающее падение.

Как рассказал предприниматель на своей странице в социальных сетях, после почти года судебных разбирательств суд обязал его выплатить семье пострадавшей 1,25 млн тенге.

«Спустя почти год судебных выяснений сегодня судья вынес решение выплатить 1 250 000 тенге в качестве материальных издержек и морального вреда маме пострадавшего ребенка на детской площадке. Не делай добра — не получишь зла», — написал он.

Предприниматель отметил, что не согласен с решением суда. По его словам, при рассмотрении дела не было учтено, что ребенок находился на площадке без сопровождения взрослых, а сама горка была изготовлена из специального пластика.

После вынесения судебного решения мужчина принял решение полностью демонтировать площадку. Горку, качели и беседку он передал в соседний район, а в родном селе, по его словам, «оставил все так, как было до благоустройства».

В социальных сетях многие пользователи выразили предпринимателю поддержку и предложили помочь собрать средства на выплату компенсации. Однако бизнесмен заявил, что намерен самостоятельно исполнить решение суда. По его словам, разбирать площадку, созданную для детей, было тяжело, но после произошедшего он больше не хочет брать на себя подобную ответственность.