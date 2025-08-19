19 августа в Алматы депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов провел встречу с владельцами магазинов шаговой доступности, чтобы обсудить важнейшие проблемы малых предпринимателей, передает BAQ.KZ.

В городе функционирует более 3,5 тыс. таких торговых точек, и владельцы жалуются на растущую нагрузку и постоянные изменения в правилах ведения бизнеса.

Два основных вопроса, которые волнуют предпринимателей, — это высокий розничный налог в 4% и сложности с цифровизацией. Многие владельцы магазинов предлагают снизить налоговую ставку до 2%, чтобы сохранить рентабельность, а также выражают опасения по поводу новых требований по контролю мобильных переводов, ведь комиссии банков порой достигают 5%, что напрямую сказывается на прибыли.

Кроме того, текущие бюрократические процессы значительно усложняют работу. Требование ежедневно проводить до тридцати первичных документов, сверок и безналичных платежей перегружает малые бизнесы, которые не имеют должных инструментов для легальной и эффективной работы. Эксперты считают, что для выхода бизнеса из тени нужно внедрить систему автоматизации, централизованные закупки и бухгалтерский аутсорсинг.

Айтуар Кошмамбетов подчеркнул, что важно создать условия для малых предпринимателей, позволяя им работать в рамках понятных и справедливых правил, а не выживать в условиях постоянного давления. По его словам, если не решать вопросы налоговой нагрузки и цифровизации, можно утратить целый сектор рынка, что повлияет на рабочие места и доступность товаров для граждан.

В ходе рабочей поездки депутат также встретился с представителями IT-компаний и общественного совета города, а также принял участие в мероприятии Центральноазиатской ассоциации франчайзинга. Встречи коснулись вопросов налоговой политики, поддержки малого бизнеса и создания равных условий для всех участников рынка.