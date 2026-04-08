Предприниматели вносят порядок в столичный ритм
Главная цель акции — привить культуру ответственности за город и окружающую среду.
Сегодня 2026, 02:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
86Фото: BAQ.kz
Столичные предприниматели получили уникальные «путеводители по чистоте» — специальные чек-листы в рамках акции «Таза Қазақстан», передает BAQ.kz.
Теперь порядок на улицах Астаны — это не только забота коммунальщиков, но и вклад каждого бизнеса.
Чек-листы составлены на весь год и разделены по сезонам, чтобы бизнес мог действовать вовремя и эффективно:
- Весна — уборка крыш от снега, посадка деревьев и кустов, подготовка зелёных зон к активному сезону.
- Лето — полив, уход за деревьями и кустарниками, организация регулярных субботников.
- Осень — установка противоскользящих покрытий и подготовка к отопительному сезону.
- Зима — обработка входов антигололедными смесями и обеспечение безопасности посетителей.
Данные чек-листы помогают вовлечь предпринимателей в жизнь города.
Более 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса уже участвуют в поддержании чистоты и делают Астану комфортнее для всех.
Главная цель акции — привить культуру ответственности за город и окружающую среду. А значит, каждый, кто следит за порядком на своей территории, вносит вклад в облик всей столицы.
