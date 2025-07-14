В Костанае вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве в сфере туризма. Подсудимая, индивидуальный предприниматель, признана виновной в хищении денежных средств под предлогом продажи туристических путёвок, передает BAQ.KZ.

Общая сумма ущерба составила более 65 миллионов тенге, пострадавшими признаны 70 человек.

Согласно материалам суда, с февраля 2024 года по январь 2025 года женщина предлагала клиентам путёвки в зарубежные страны, получала предоплату, но свои обязательства не выполняла. Деньги она присваивала, а поездки так и не организовывались. Примечательно, что мошенническая схема продолжала действовать даже после возбуждения уголовного дела.

В суде подсудимая свою вину не признала. Однако государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься туристической деятельностью на 6 лет. Потерпевшие просили о строгом наказании и компенсации ущерба.

Суд учёл характер преступления, масштаб обмана и тот факт, что обвиняемая не возместила нанесённый ущерб, и приговорил её к 6 годам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере туризма сроком на 6 лет. Наказание женщина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Вместе с тем, в связи с амнистией к 30-летию Конституции РК срок был сокращён на одну пятую часть - до 4 лет 9 месяцев и 18 дней.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.