Предпринимателям больше не придется обращаться в разные организации за поддержкой
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В Казахстане начал работу единый фронт-офис для предпринимателей, который объединяет инструменты поддержки организаций группы «Байтерек». Новый формат позволит бизнесу в одном месте получить консультацию, подобрать подходящую программу и подать заявку на финансирование.
С работой фронт-офиса в первый день ознакомился заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Фронт-офисы во всех регионах
Единые фронт-офисы будут работать на базе региональных филиалов Фонда «Даму». Предпринимателю больше не потребуется отдельно обращаться в разные организации группы «Байтерек»: консультанты помогут подобрать необходимый инструмент и будут сопровождать проект вплоть до рассмотрения вопроса о финансировании.
Через фронт-офисы бизнес сможет получить информацию о льготном кредитовании, субсидировании процентных ставок, гарантиях, инвестиционном и венчурном финансировании, экспортном страховании и лизинге.
«По сути, региональная сеть "Даму" становится единой точкой доступа к широкому спектру финансовых и нефинансовых инструментов – от льготного кредитования и гарантий до инвестиционного финансирования, экспортного страхования и лизинга», – рассказал председатель правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев.
Технический запуск проекта состоялся еще в феврале 2026 года. За это время консультанты приняли около 30 тыс. обращений предпринимателей, через фронт-офис были сопровождены и профинансированы 1250 проектов.
Будут выезжать в села
Для предпринимателей из отдаленных районов и сел предусмотрены мобильные фронт-офисы. Специалисты будут выезжать в населенные пункты на специально оборудованных автобусах.
Таким образом, сельским предпринимателям не придется ехать в областной центр, чтобы получить консультацию о доступных мерах поддержки.
«Мы планируем масштабировать программу "Іскер аймақ" на села, сделав подход к поддержке предпринимателей более адресным. И здесь большую роль должны сыграть региональные филиалы и мобильные фронт-офисы "Даму"», – отметил Серик Жумангарин.
Бизнесу помогут
Еще одно направление – Центры поддержки и сопровождения бизнеса. Они создаются для предпринимателей, которые столкнулись с конкретной проблемой, требующей взаимодействия с государственными органами, акиматами или финансовыми организациями.
Специалисты должны провести первичный анализ ситуации и определить возможные варианты решения. При необходимости к работе подключат профильные госорганы, акиматы, финансовые институты и организации группы «Байтерек».
Пока центры работают в пилотном режиме в Астане, Алматы, Шымкенте, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.
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