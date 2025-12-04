Прокуратура Жуалынского района выявила нарушения в предоставлении льгот на электроэнергию для производителей социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что два предпринимателя района с общей проектной стоимостью 2 млрд тенге с начала года платили за 1 кВт электроэнергии 38,44 тенге вместо льготных 35,12 тенге, предусмотренных государством. В результате бизнес лишался положенных мер поддержки.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, тарифы пересчитаны, а виновные лица привлечены к ответственности.

Прокуратура подчеркнула, что соблюдение прав предпринимателей и своевременное предоставление государственных льгот остаются приоритетом надзорных органов.