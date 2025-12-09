Предприятие в Атырауской области оштрафовали за слив сточных вод
В Атырауской области выявлено нарушение природоохранного законодательства со стороны ТОО "Karabatan Utility Solutions". Внеплановую проверку провел Департамент экологии региона, передаёт BAQ.KZ.
В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод без соответствующего экологического разрешения, а также допустило загрязнение земельного участка.
По итогам проверки выдано обязательное к исполнению предписание о проведении ремедиационных мероприятий. За допущенные нарушения предприятие привлечено к административной ответственности, наложен штраф в размере 26,5 млн тенге, который взыскан в полном объёме.
Компания разработала и согласовала программу ремедиации. На сегодняшний день восстановительные работы завершены: загрязнённый участок очищен, природная среда восстановлена, что подтверждено актами исполнения.
Министерство экологии и природных ресурсов заявило о продолжении системной работы по обеспечению соблюдения экологического законодательства и устранению причинённого окружающей среде ущерба.
