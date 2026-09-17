Предприятие в ЗКО обязали устранить выявленные нарушения

Плановую проверку провели специалисты Управления промышленной безопасности ДЧС Западно-Казахстанской области. На одном из предприятий региона выявили нарушения требований промышленной безопасности.

Что проверили

Государственные инспекторы проверили ТОО «Пойма май комбинаты», которое занимается переработкой и хранением растительного сырья.

В ходе контрольных мероприятий специалисты изучили, насколько деятельность предприятия соответствует требованиям законодательства в сфере промышленной безопасности.

Предприятию выдали предписание

По результатам проверки инспекторы выявили ряд нарушений. Руководству предприятия выдано обязательное для исполнения предписание.

В документе указаны конкретные требования и сроки, в течение которых выявленные недостатки должны быть устранены.

Почему это важно

В ДЧС Западно-Казахстанской области отметили, что соблюдение требований промышленной безопасности напрямую связано с защитой жизни и здоровья работников и предупреждением возможных техногенных аварий.

«Соблюдение правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах – это ключевой фактор защиты жизни и здоровья работников, а также предотвращения техногенных аварий. Выполнение предписанных мер находится на строгом контроле нашего ведомства», – сообщили в Управлении промышленной безопасности ДЧС ЗКО.

Исполнение предписания и устранение выявленных нарушений взяты на постоянный контроль Департамента.