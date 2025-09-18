Предприятия задолжали зарплату акмолинцам на сумму около 12 млн тенге
Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате.
18 Сентября, 12:52
Благодаря активным мерам, принятым прокуратурой Есильского района, 33 сотрудника одного из местных предприятий получили свою законную заработную плату, общая сумма которой составила около 12 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
Нарушения были выявлены в ходе регулярного мониторинга социальной ситуации. Прокуратура оперативно отреагировала на факты невыплаты зарплаты, и уже в течение нескольких дней после вмешательства вся задолженность была полностью погашена.
Представители прокуратуры подчеркнули, что работа по защите трудовых прав граждан и предотвращению подобных нарушений будет продолжена на постоянной основе.
