Председатель АРРФР объяснила, почему автолизинг выгоднее кредита
АРРФР поддерживает внедрение лизинга.
Отвечая на вопрос журналистов о пользе внедрения лизинга для физических лиц при покупке автомобиля, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что такой механизм может быть более выгодным и безопасным для заемщиков, передаёт BAQ.KZ
По её словам, лизинг снижает долговую нагрузку и несёт меньше кредитных рисков по сравнению с традиционными займами.
"В целом механизм лизинга мы поддерживаем. Мы считаем, что он несет гораздо меньше и долговой нагрузки, и меньше кредитных рисков. То есть у тебя все-таки это оборудование, ты им пользуешься, и ты не берешь дорогой кредит, чтобы потом пойти купить это оборудование. Сам механизм лизинга более эффективный и создает меньшие долговые нагрузки на заемщиков", — сказала Абылкасымова.
