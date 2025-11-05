  • 5 Ноября, 15:44

Председатель АРРФР объяснила, почему автолизинг выгоднее кредита

АРРФР поддерживает внедрение лизинга.

Сегодня, 14:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель АРРФР объяснила, почему автолизинг выгоднее кредита Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
115

Отвечая на вопрос журналистов о пользе внедрения лизинга для физических лиц при покупке автомобиля, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что такой механизм может быть более выгодным и безопасным для заемщиков, передаёт BAQ.KZ

По её словам, лизинг снижает долговую нагрузку и несёт меньше кредитных рисков по сравнению с традиционными займами.

"В целом механизм лизинга мы поддерживаем. Мы считаем, что он несет гораздо меньше и долговой нагрузки, и меньше кредитных рисков. То есть у тебя все-таки это оборудование, ты им пользуешься, и ты не берешь дорогой кредит, чтобы потом пойти купить это оборудование. Сам механизм лизинга более эффективный и создает меньшие долговые нагрузки на заемщиков", — сказала Абылкасымова.

Самое читаемое

Наверх