Отвечая на вопрос журналистов о пользе внедрения лизинга для физических лиц при покупке автомобиля, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что такой механизм может быть более выгодным и безопасным для заемщиков, передаёт BAQ.KZ

По её словам, лизинг снижает долговую нагрузку и несёт меньше кредитных рисков по сравнению с традиционными займами.