Председатель Евросовета Антониу Кошта прибыл в Акорду
Сегодня, 16:52
28Фото: Акорда
Президент Европейского Совета Антониу Кошта прибыл в Акорду для официальных переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.
Высокого гостя встретил Президент Казахстана, после чего начались двусторонние консультации, в ходе которых планируется обсудить укрепление сотрудничества между Казахстаном и странами Европейского союза.
Переговоры охватят ключевые вопросы экономического взаимодействия, торговли и инвестиций.
