  • 4 Декабря, 16:59

Председатель Евросовета Антониу Кошта прибыл в Акорду

Сегодня, 16:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
28
Фото: Акорда

Президент Европейского Совета Антониу Кошта прибыл в Акорду для официальных переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Высокого гостя встретил Президент Казахстана, после чего начались двусторонние консультации, в ходе которых планируется обсудить укрепление сотрудничества между Казахстаном и странами Европейского союза.

Переговоры охватят ключевые вопросы экономического взаимодействия, торговли и инвестиций.

Самое читаемое

Наверх