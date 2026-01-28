В рамках международного форума Kazakhstan Next 2026 в Астане было заявлено, что Казахстан всё активнее переходит от роли потребителя глобальных трендов к позиции страны, формирующей собственную повестку – в экономике, медиа, технологиях и искусственном интеллекте, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам председателя FIPP и члена консультативного совета "Kazmedia Holding" Юлии Бойл, выступая на полях форума и презентуя локальное издание Turning Points Kazakhstan 2026.

"Казахстан сегодня – это уже не только страна, которая адаптирует глобальные тренды. Мы видим, что здесь формируется собственная экспертиза, создаются технологии, развиваются идеи, которые становятся интересны миру. Наша задача – показать эту трансформацию на международной площадке", – отметила Юлия Бойл.

По её словам, в последние годы Казахстан демонстрирует качественный сдвиг в подходе к развитию человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В частности, ИИ используется не только как вспомогательный инструмент, но и как основа для создания новых сервисов – от образования до медицины и медиаиндустрии.

Запуск Turning Points Kazakhstan 2026, реализованный впервые для Казахстана и Центральной Азии, стал одним из инструментов выхода страны в глобальный интеллектуальный диалог. Проект объединяет международных и локальных экспертов и отражает ключевые тенденции, которые будут определять развитие региона в ближайшие 12 месяцев.

Подробнее о том, как Казахстан формирует собственную глобальную повестку, роли искусственного интеллекта и трансформации медиа – в интервью с Юлией Бойл в нашем выпуске на YouTube.