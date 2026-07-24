3 тысячи инвестпроектов и персональный прокурор для каждого: как защищают инвесторов в Астане и Акмолинской области

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржан Ералы совершил рабочий визит в Индустриальную зону Aqmola и на завод Orbis Heavy Machinery.

В ходе визита он ознакомился с реализацией инвестиционных проектов и обсудил с руководством предприятий вопросы сопровождения инвесторов, устранения административных барьеров и взаимодействия с государственными органами.

В Индустриальной зоне Aqmola продолжается строительство завода сингапурской компании Eagle Architecture Technology по производству автоклавных газобетонных блоков, ПВХ- и алюминиевых фасадных систем, витражных конструкций и битумной гидроизоляции.

По обращению акимата Акмолинской области Комитет совместно с Аqmola Іnvest обеспечил проведение государственной экспертизы проектов инженерно-коммунальной инфраструктуры индустриальной зоны, что позволит своевременно обеспечить проекты необходимой инфраструктурой и ускорить их реализацию.

Также председатель посетил завод Orbis Heavy Machinery. Ранее по обращению компании органы прокуратуры устранили административный барьер, препятствовавший реализации второго этапа инвестиционного проекта. После корректировки границ водоохранной зоны инвестор смог продолжить строительство сборочного завода специализированной техники.