С 15 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях", регулирующие выборы председателя объединения собственников имущества (ОСИ) и организацию управления многоквартирными домами, передает BAQ.KZ.

Теперь председатель ОСИ избирается на общем собрании собственников сроком на три года и автоматически входит в состав совета дома. Для выдвижения в кандидаты необходимо быть собственником квартиры или нежилого помещения, либо членом семьи собственника — супругом, детьми или родителями, постоянно проживающими вместе с ним.

Председатель объединения получает право без доверенности представлять интересы ОСИ во всех судах, государственных органах и иных организациях. В случае временной нетрудоспособности или отсутствия председателя сроком более 15 календарных дней, совет дома может назначить временно исполняющего обязанности из числа своих членов на срок до шести месяцев.

Также председатель ОСИ вправе заключать трудовой договор с управляющим многоквартирным жилым домом для непосредственного управления объектом. Для этого требуется решение собрания собственников или совета дома. Управляющий должен быть гражданином Казахстана и иметь подтверждённую профессиональную квалификацию. После оформления трудового договора управляющий направляет данные в жилищную инспекцию для включения в официальный реестр.

Таким образом, председатель объединения собственников продолжит осуществлять общее руководство и контроль, а управляющий будет выполнять основную операционную деятельность по управлению домом на основании трудового договора.