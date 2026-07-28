Председатель партии «Ауыл» встретился с коллективом предприятия аграрной отрасли

В рамках предвыборной агитационной кампании кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов провел встречу с коллективом АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік».

Во встрече также приняли участие кандидаты в депутаты Курултая Республики Казахстан Ш.А. Байманов, А.А. Разинков, И. Досхожаев и С.Р. Абдуразакова.

В ходе встречи председатель партии отметил, что развитие агропромышленного комплекса является одним из ключевых условий устойчивого развития страны. По его словам, экономическая мощь Казахстана начинается с сильных регионов. Именно поэтому главным принципом предвыборной программы партии «Ауыл» является лозунг: «Сильные регионы – сильный центр!»

Кайрат Айтуганов подчеркнул стратегическое значение сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности страны, сохранении национальных традиций и повышении качества жизни населения. Он отметил, что поддержка отечественных производителей, развитие сельских территорий, внедрение современных технологий и укрепление кадрового потенциала аграрной отрасли являются одними из ключевых направлений программы партии.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам развития племенного животноводства. Председатель партии подчеркнул, что повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, совершенствование селекционной работы и сохранение генетического потенциала отечественного поголовья играют важную роль в повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса Казахстана.

Кроме того, он отметил, что партия «Ауыл» поддерживает инициативы, направленные на развитие современной аграрной науки, расширение поддержки научных исследований в сельском хозяйстве, внедрение инновационных методов производства и подготовку квалифицированных специалистов, способных вносить вклад в развитие своих регионов.

«Сегодня необходимо создать условия, чтобы молодые специалисты возвращались в родные села и участвовали в их развитии. Человек, который приезжает работать в свой регион, должен видеть перспективы профессионального роста и своего будущего», – отметил председатель партии.

В ходе встречи также была отмечена значительная роль центра «Асыл түлік» в укреплении генетического потенциала отечественного животноводства, обеспечении хозяйств племенным материалом и развитии научного потенциала отрасли. Кроме того, участникам были представлены основные положения программы партии, касающиеся развития инфраструктуры сельских территорий, обеспечения населения качественной питьевой водой, модернизации социальных объектов, а также совершенствования системы образования и подготовки кадров для аграрного сектора.

Кайрат Айтуганов также подверг критике предвыборные программы партий «Ак жол» и «Respublika», заявив, что в них отсутствует комплексный подход к развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. По его словам, предложения этих партий в основном ориентированы на поддержку городского бизнеса и модернизацию экономики, тогда как вопросам развития села и поддержки фермеров уделено недостаточно внимания.

Он подчеркнул, что устойчивое развитие Казахстана невозможно без сильного села, а государственная политика должна быть направлена на поддержку сельского хозяйства, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение сельхозтоваропроизводителей доступным финансированием и повышение качества жизни сельского населения.

В завершение встречи сотрудники центра «Асыл түлік» озвучили свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, поддержке специалистов и совершенствованию механизмов государственной поддержки животноводства. Председатель партии поблагодарил коллектив за высокий профессионализм и вклад в развитие отечественного животноводства, отметив, что труд работников аграрной отрасли является основой продовольственной безопасности страны и благополучия будущих поколений.

Кроме того, сегодня представители партии «Ауыл» провели встречи с коллективом ТОО «Аман Ет» в Акмолинской области, а также с фермерами крестьянского хозяйства «Энергетик» в Западно-Казахстанской области. В ходе встреч были представлены ключевые положения предвыборной программы партии «Если процветает село – процветает и страна!», а также обсуждены вопросы развития перерабатывающей промышленности, повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, поддержки сельхозтоваропроизводителей, развития сельской инфраструктуры, обеспечения продовольственной безопасности и другие актуальные вопросы, волнующие жителей села.