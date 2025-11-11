Ранее предыдущий председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев рассказывал, что получал около 1,5 млн тенге в месяц. Журналисты решили уточнить, сколько сейчас зарабатывает нынешний руководитель компании Нурлыбек Асылбеков.

"Интересный вопрос, конечно, задаете. Нет, зарплаты на том же уровне, где-то полтора миллиона. Вот то, что вы сейчас сказали. Миллион четыре с половиной. Поэтому зарплаты такого нет", — пояснил Асылбеков.

Он добавил, что затраты на фонд оплаты труда связаны с необходимостью привлекать и удерживать персонал, а зарплата членов правления и руководства компании остаётся на прежнем уровне.