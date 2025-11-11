Председатель ТОО "СК-Фармация" раскрыл размер своей зарплаты
Какая заработная плата у председателя компании?
Сегодня, 13:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
83Фото: BAQ.KZ
Ранее предыдущий председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев рассказывал, что получал около 1,5 млн тенге в месяц. Журналисты решили уточнить, сколько сейчас зарабатывает нынешний руководитель компании Нурлыбек Асылбеков.
"Интересный вопрос, конечно, задаете. Нет, зарплаты на том же уровне, где-то полтора миллиона. Вот то, что вы сейчас сказали. Миллион четыре с половиной. Поэтому зарплаты такого нет", — пояснил Асылбеков.
Он добавил, что затраты на фонд оплаты труда связаны с необходимостью привлекать и удерживать персонал, а зарплата членов правления и руководства компании остаётся на прежнем уровне.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь