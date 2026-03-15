Панахов Мазаир Магоммед оглы, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, сегодня лично наблюдает за ходом референдума в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Делегация уже провела визит в 50 избирательных участках. В ходе визитов отмечено, что организация голосования проходит на высоком уровне: все участки оснащены необходимым оборудованием, соблюдаются санитарные и технические нормы, а процесс голосования протекает в спокойной и упорядоченной атмосфере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Наблюдатели, присутствующие на участках, отмечают чёткую организацию и высокий уровень подготовки персонала. Все технические и организационные моменты контролируются, чтобы граждане могли реализовать своё право на голос безопасно и комфортно.