В Таскалинском районном суде 3 июня был оглашён приговор в отношении председателя Уральского городского суда Руслана Жумагулова. Суд признал его виновным в покушении на мошенничество, связанное с делом о передаче взятки. Высокопоставленного судью арестовали прямо в зале суда, передает BAQ.KZ со ссылкой на mgorod.kz.

Согласно материалам дела, Жумагулов в июне 2024 года узнал о намерении одного из заключённых, осуждённого ранее на 14 лет за убийство и разбой, подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Его адвокатом стал Нуржигит Фазылгалиев, который предложил клиенту “решить вопрос” через судью за взятку.

Фазылгалиев обратился напрямую к Жумагулову с предложением в 200 тысяч тенге за содействие. Однако, как выяснило следствие, председатель суда не имел полномочий влиять на решение по этому делу. Тем не менее, он согласился на сделку, чтобы обманом получить деньги.

Адвокат, поверив Жумагулову, передал доверителю информацию о необходимости взятки в размере 1,5 миллиона тенге, из которых 1,1 млн тенге он оставил себе. Первую часть — 800 тысяч — он получил под контролем сотрудников КНБ. Второй транш в 500 тысяч тенге он получил 4 ноября. Лишь 200 тысяч были переданы Жумагулову, которые он спрятал в сейфе своего рабочего кабинета, где деньги и были найдены в ходе обыска.

Жумагулов не смог завершить задуманное — его действия были пресечены спецслужбами. Суд признал его виновным по статье 24 ч. 3 и статье 190 УК РК (покушение на мошенничество). Он приговорён к 2 годам, 15 месяцам и 15 дням лишения свободы и лишён права занимать государственные должности. Его арестовали в зале суда.

Адвокат Нуржигит Фазылгалиев также признан виновным в мошенничестве и покушении на дачу взятки. Он получил 2 года, 7 месяцев и 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение трёх лет. Его также заключили под стражу в зале суда.

Оба подсудимых полностью признали вину и заключили процессуальное соглашение. Приговор в законную силу пока не вступил.