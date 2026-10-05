Председателя и судью райсуда приговорили к 9 годам в Кызылординской области

Председателя Казалинского районного суда Кызылординской области Даурена Абдыкалыкова и судью Серика Бертая приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

Приговор вынесли 18 сентября 2026 года. Абдыкалыкова и Бертая признали виновными в коррупционных преступлениях, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 366 и пунктами 2 и 4 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана.

В КНБ напомнили, что обоих задержали в январе этого года по факту получения взятки в крупном размере.

Тогда журналист Михаил Козачков со ссылкой на свой источник сообщал, что родственники мужчины, осужденного за мошенничество, якобы передали Абдыкалыкову 6 млн тенге за смягчение приговора. Позже, по его данным, речь шла еще о 300 тыс. тенге за досрочное освобождение. Эти подробности официально не подтверждались.

В КНБ подчеркнули, что системная работа по противодействию коррупции продолжается.