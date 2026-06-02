Председателя судебной коллегии ВКО задержали при получении взятки

В Усть-Каменогорске задержан председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда. Информацию подтвердили в Верховном суде Казахстана.

Как сообщает 24KZ, по данным ведомства, задержание прошло в рамках совместной операции сотрудников Департамента КНБ по Восточно-Казахстанской области и подразделения внутренней безопасности Судебной администрации. Судью подозревают в получении взятки в особо крупном размере за принятие решения в пользу одной из сторон по делу.

По информации СМИ, речь может идти о сумме в 40 миллионов тенге. Предполагается, что денежное вознаграждение предназначалось за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы.

В Верховном суде сообщили, что подозреваемый был задержан с поличным. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Официальные органы пока не раскрывают дополнительные детали уголовного дела.