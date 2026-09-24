Предшкольный класс: в Казахстане утвердили новые правила зачисления детей

В Казахстане утвердили порядок приема детей в предшкольные классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Соответствующие изменения внесены приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года № 259-НҚ. Прием документов для зачисления в предшкольный класс будет проходить с 1 по 31 августа. Подать заявление можно через портал «цифрового правительства» либо непосредственно в организации образования.

При оформлении услуги через портал родителям необходимо предоставить заявление, паспорт иммунизации, паспорт здоровья ребенка и его цифровую фотографию. Если документы подаются непосредственно в школу, дополнительно потребуются свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя. При наличии полного пакета документов уведомление о зачислении ребенка с 1 сентября направляется в течение одного рабочего дня.

При этом приказ о зачислении школа может издать не ранее 25 августа. Изменения также уточняют порядок постановки детей дошкольного возраста в очередь, направления в дошкольные организации, приема документов и зачисления. Для этого предусматривается использование Единой базы учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, которая работает в составе Национальной образовательной базы данных.

Новые нормы внесены в приказ Министра образования и науки от 19 июня 2020 года № 254 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования».