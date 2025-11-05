На площадке Astana Media Week 2025 представитель Департамента глобальных коммуникаций Организации Объединённых Наций Властимил Самек (Vlastimil Samek) выступил с обращением о роли журналистики и медиа в условиях стремительных технологических перемен, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Самека, за последние десятилетия медиа претерпели глубокие изменения, однако основная миссия журналистики остаётся неизменной – передавать обществу правдивую, проверенную и этически выверенную информацию.

"С точки зрения Организации Объединённых Наций, на первом месте всегда стоит корректность информации и соблюдение этических норм. Если что-то освещать – то так, чтобы это соответствовало истине, не искажалось и было проверено", – подчеркнул он.

Представитель ООН отметил, что развитие интернета, цифровых технологий и искусственного интеллекта открыло новые возможности для коммуникации и распространения новостей, но одновременно поставило перед человечеством вопрос – насколько общество готово управлять этими процессами и критически воспринимать поток информации.

"Мы живём в XXI веке, где интернет стал главным инструментом общения. В реальном времени мы получаем новости из любой точки мира, но важно понимать – насколько мы, как люди, способны самостоятельно анализировать информацию и отличать истину от искажения", – отметил Самек.

Он сообщил, что в ООН в настоящее время активно обсуждается Глобальный цифровой договор (Global Digital Compact) – документ, который должен определить общие стандарты регулирования цифровой среды и использования интернета во всех государствах-членах.

"Этот договор не противоречит национальным интересам стран, а наоборот – создаёт основу для единых принципов ответственного цифрового взаимодействия. Раз интернет стал главной сетью планеты, должен существовать общий подход к решению возникающих вызовов", – подчеркнул представитель ООН.

Выступление Властимила Самека на Astana Media Week вызвало широкий отклик среди участников форума, подчеркнув актуальность темы этики, доверия и цифровой ответственности в современном медиапространстве.