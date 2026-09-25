Представитель правительственной комиссии: результаты расследования будут сообщать своевременно
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Результаты расследования трагедии в Мангистауской области и вся официальная информация будут своевременно доводиться до общественности. Об этом заявил представитель Правительственной комиссии, заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, передает BAQ.KZ.
Он сообщил, что сегодня в 09:15 в ходе непрерывной поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух остававшихся пропавшими военнослужащих. После этого поисковая операция в районе происшествия была полностью завершена.
«Сегодня в 09:15 в результате непрерывной поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух остававшихся пропавшими военнослужащих. Таким образом, поисковая операция в районе происшествия полностью завершена», - сказал Ербол Избергенов.
Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших и сообщил, что Правительственная комиссия продолжает работу.
«Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается всесторонняя помощь», - заявил он.
По словам Избергенова, компетентные органы ведут следствие, возбуждено уголовное дело. Специальная группа устанавливает все детали и причинно-следственные связи произошедшего.
«Расследование даст исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с произошедшим. Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом», - заявил представитель Правительственной комиссии.
Он подчеркнул, что работа комиссии продолжается.
«Задача - обеспечить объективное установление всех обстоятельств трагедии и принять все необходимые меры», - сказал Избергенов.
«Результаты расследования и вся официальная информация будут доводиться до общественности своевременно», - заключил он.
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