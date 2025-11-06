Представитель Ticketon ответил на критику после концерта Дженнифер Лопес и матча "Кайрат"
На площадке Astana Media Week 2025 директор по коммуникациям компании Freedom Ticketon Азамат Атагелди поделился опытом компании в управлении информационным давлением после концертов Дженнифер Лопес в Казахстане и резонансного футбольного матча, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, главная цель антикризисных коммуникаций — "не убить быка и не разбить телегу".
"Задача не в том, чтобы кого-то обвинить или сделать “святым”. Один из способов разобраться в сути проблемы — это стремление к правде и проявление стойкости. Иногда хочется действовать быстро, но в таких ситуациях важно сохранять спокойствие. Не каждое сложное событие можно назвать кризисом — скорее, это волны, которые могут к нему привести. Однако мы сумели достойно выйти из этой ситуации", — отметил глава коммуникационного отдела компании.
Азамат Атагелди подчеркнул, что его слова не являются оправданием.
"Если говорить о матче “Кайрат” — “Реал”, это не попытка оправдаться. Когда начались бурные обсуждения вокруг мадридского клуба, мы вспомнили финал Лиги чемпионов 2022 года в Париже. Тогда на матч пришли около 70 тысяч человек, и тысячи из них не смогли попасть на стадион. Это произошло во Франции, где футбол — почти вторая религия. А для Казахстана, который только делает шаги в мир большого футбола, это новое культурное явление. Мы были готовы к этому испытанию. Когда билеты поступили в продажу, спрос был колоссальным", — рассказал он.
По словам спикера, когда они сопоставили масштаб стадиона с количеством желающих купить билет, стало ясно, что грядёт серьёзное испытание.
"В день матча наш индекс негатива снизился до минус 65 %. По данным мониторинга, было зафиксировано 1613 публикаций и 324 тысячи активных реакций в соцсетях. Любая PR-работа и антикризисное управление требуют включения мониторинговых систем. Мы проводили анализ круглосуточно. Основные жалобы касались сбоев при покупке билетов, медленного продвижения очереди, нехватки мест, а также непонимания обществом того, что Freedom Ticketon выступает не организатором, а продавцом билетов", — подчеркнул представитель компании.
По его оценке, все эти факторы могли привести компанию к необходимости оправдываться, однако в Ticketon выбрали иной путь.
"Мы поставили во главу угла не оправдания, а открытие истины. Мы обозначили свою официальную позицию, объяснили её через СМИ, инфлюенсеров и собственные сервисы, стараясь действовать оперативно. Ведь появление любого кризиса связано с возникновением информационного вакуума. Мы не боялись взаимодействовать с прессой и своевременно делились достоверной информацией. Благодаря этому после кризиса мы быстро вернулись на прежнюю траекторию", — резюмировал Азамат Атагелди.
