На площадке Astana Media Week 2025 директор по коммуникациям компании Freedom Ticketon Азамат Атагелди поделился опытом компании в управлении информационным давлением после концертов Дженнифер Лопес в Казахстане и резонансного футбольного матча, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, главная цель антикризисных коммуникаций — "не убить быка и не разбить телегу".

"Задача не в том, чтобы кого-то обвинить или сделать “святым”. Один из способов разобраться в сути проблемы — это стремление к правде и проявление стойкости. Иногда хочется действовать быстро, но в таких ситуациях важно сохранять спокойствие. Не каждое сложное событие можно назвать кризисом — скорее, это волны, которые могут к нему привести. Однако мы сумели достойно выйти из этой ситуации", — отметил глава коммуникационного отдела компании.

Азамат Атагелди подчеркнул, что его слова не являются оправданием.

"Если говорить о матче “Кайрат” — “Реал”, это не попытка оправдаться. Когда начались бурные обсуждения вокруг мадридского клуба, мы вспомнили финал Лиги чемпионов 2022 года в Париже. Тогда на матч пришли около 70 тысяч человек, и тысячи из них не смогли попасть на стадион. Это произошло во Франции, где футбол — почти вторая религия. А для Казахстана, который только делает шаги в мир большого футбола, это новое культурное явление. Мы были готовы к этому испытанию. Когда билеты поступили в продажу, спрос был колоссальным", — рассказал он.

По словам спикера, когда они сопоставили масштаб стадиона с количеством желающих купить билет, стало ясно, что грядёт серьёзное испытание.

"В день матча наш индекс негатива снизился до минус 65 %. По данным мониторинга, было зафиксировано 1613 публикаций и 324 тысячи активных реакций в соцсетях. Любая PR-работа и антикризисное управление требуют включения мониторинговых систем. Мы проводили анализ круглосуточно. Основные жалобы касались сбоев при покупке билетов, медленного продвижения очереди, нехватки мест, а также непонимания обществом того, что Freedom Ticketon выступает не организатором, а продавцом билетов", — подчеркнул представитель компании.

По его оценке, все эти факторы могли привести компанию к необходимости оправдываться, однако в Ticketon выбрали иной путь.