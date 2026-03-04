Развлекательная компания Kvartet.kz из Павлодара, объединяющая четырех профессиональных ведущих мероприятий, поддержала инициативу «Саналы бизнес – ел тірегі». Генеральный директор компании отметил, что участие в акции стало подтверждением принципов прозрачного и ответственного ведения бизнеса. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

По словам Саята Жусупбаева, поддержка инициативы соответствует тем ценностям, которыми компания руководствуется в своей работе.

«Kvartet.kz поддержал эту инициативу, потому что осознанный бизнес – это не лозунг, а практический выбор. Мы работаем в рынке, где доверие клиентов формируется не рекламой, а прозрачностью. Акция «Саналы бизнес – ел тірегі» отражает те ценности, которые для нас и так являются нормой: честные расчеты, официальная деятельность и уважение к потребителю», – отметил предприниматель.

Баланс между устойчивостью бизнеса и доступностью услуг

В компании подчеркивают, что ценовая политика строится на принципах справедливого ценообразования и экономического патриотизма.

«Мы формируем цены исходя из реальной себестоимости, налоговой нагрузки и качества услуг. Наша модель – это баланс: устойчивость бизнеса и доступность для клиента. Мы работаем официально, платим налоги, создаем рабочие места и вкладываемся в развитие команды. Для нас экономический патриотизм – это не громкие слова, а участие в экономике страны через прозрачную деятельность и развитие локального рынка», – говорит Саят Жусупбаев.

Руководитель компании отметил, что участие в инициативе совпало с тем направлением, в котором компания уже развивалась.

«Скорее, инициатива совпала с тем направлением, в котором мы уже двигались. Мы и раньше придерживались принципов прозрачности и устойчивости. Участие усилило акцент на открытой коммуникации с клиентами: объяснять, из чего складывается цена, почему качество стоит определенных денег и как формируется конечная стоимость услуг», – подчеркнул он.

По словам генерального директора, среди ключевых обязательств компании сегодня – стабильная занятость сотрудников и развитие честного предпринимательства. Не менее важным является стабильная занятость сотрудников, своевременные выплаты, соблюдение налоговой дисциплины и поддержка партнеров внутри страны. Спикер отмечает, важно формировать культуру честного предпринимательства: когда бизнес не работает «в тени», а развивается системно и долгосрочно.

Ответственный бизнес как фундамент экономики

По мнению Саята Жусупбаева, прозрачная деятельность предпринимателей играет важную роль в экономической устойчивости страны.