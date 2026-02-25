В Qyzyljar Creative Center члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» провели встречу с волонтерами и молодежью Петропавловска, передает BAQ.KZ.

Участие приняли Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации, заместитель председателя комиссии по конституционной реформе Аида Балаева, а также депутаты Парламента Республики Казахстан, представители Конституционной Комиссии, общественных и молодежных организаций.

В ходе встречи были обсуждены ключевые положения проекта новой Конституции, выносимого на республиканский референдум, назначенный на 15 марта.

Аида Балаева особо подчеркнула значение креативных индустрий в новой модели развития страны и отметил, что соответствующие приоритеты нашли отражение в проекте новой Конституции.

«Развитие креативных индустрий – один из приоритетов государственной политики, находящийся на особом контроле Главы государства. Данное направление также нашло отражение в проекте новой Конституции Казахстана. На уровне основного закона утверждена защита интеллектуальной собственности. Это подтверждает признание креативной индустрии как самостоятельного и экономически значимого сектора экономики. И я вижу глубокий символизм в том, что нашу встречу мы проводим в здании Qyzyljar Creative Center – одного из самых первых креативных хабов Казахстана. В целом Новая Конституция закрепляет переход к модели развития, в центре которой находятся образование, наука, культура и инновации. Государство обозначает стратегический выбор в пользу человеческого капитала и интеллектуального потенциала граждан», - сказала зампремьера.

Заслуженный артист Республики Казахстан Ерик Жолжаксынов отметил значимость новой Конституции как отражения исторических ценностей и ориентиров будущего развития страны, подчеркнув особую роль молодежи в этом процессе.

«Новая Конституция закрепляет нашу свободу и независимость — те ценности, о которых мечтали наши предки. Это прежде всего свобода человека. Будущее страны сегодня напрямую связано с вами, с молодежью. Наша Конституция — это масштабный проект, определяющий дальнейшее развитие государства, и мы возлагаем на него большие надежды. Поэтому важно, чтобы вы внимательно ознакомились с ее содержанием», - сказал он.

Значимость новой Конституции как документа, ориентированного на будущее развитие страны, подчеркнув активную роль молодежи и волонтерского движения в общественных процессах отметила председатель Молодежного крыла «Jastar Ruhy» Акерке Искандерова.

«Новая редакция Основного закона направлена на адаптацию страны к будущему и к требованиям новой эпохи. Мир стремительно меняется, и вместе с ним должны развиваться и мы. И главной движущей силой этих изменений является молодежь. Часто говорят, что молодежь — это будущее страны, но я хочу подчеркнуть: молодежь — это и есть настоящее. Потому что именно от наших сегодняшних действий формируется завтрашний день», - сказала Акерке Искандерова.

По итогам встречи участники подчеркнули важность активного участия молодежи в общественно-политических процессах, отметив, что осознанный выбор на Референдуме станет вкладом в формирование справедливого и прогрессивного будущего страны.