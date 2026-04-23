Представители ООН дали высокую оценку уровню организации экологического саммита в Астане
Представители ООН дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению Президента Казахстана на его пленарном заседании.
Было отмечено, что озвученные Касым-Жомартом Токаевым посылы придали дискуссии содержательный и конструктивный характер, а также подтвердили актуальность продвигаемых Казахстаном инициатив.
Участники встречи также проинформировали Главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.
Глава государства подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН, а также отметил значимость Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевой площадки регионального взаимодействия.
В завершение Президент подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.
Во встрече участвовали заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместитель Генерального секретаря ООН – заместитель Администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий и Глава управления ООН по снижению риска бедствий Камал Кишор, Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа, заместитель Генерального директора ФАО – региональный представитель в Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу.
