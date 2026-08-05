Представители партии Respublica встретились с коллективами предприятий Жамбылской области

Республиканский предвыборный штаб партии Respublica провел серию встреч с трудовыми коллективами промышленных предприятий Жамбылской области, где обсудил актуальные социальные и экономические вопросы. Представители партии встретились с работниками АО «Запчасть», Таразского металлургического завода и ТОО «Алель Агро».

Во время встреч поднимались вопросы обязательного социального медицинского страхования, условий труда женщин, достигших пенсионного возраста, тарифов на электроэнергию, стоимости железнодорожных перевозок, реализации продукции в квазигосударственном секторе, развития производства и поддержки предпринимательства.

Кандидат в депутаты Курултая Олжас Куспеков отметил, что по инициативе партии в Казахстане был введен полный запрет на вейпы, приняты законодательные изменения по борьбе с лудоманией, а также внедрен контроль средней скорости на автодорогах, что способствует повышению безопасности дорожного движения.

Кандидаты в депутаты Курултая Жалынбек Жайнарбай и Ерлан Сулейменов подчеркнули, что Respublica объединяет людей, хорошо знающих проблемы бизнеса и производства. По словам Жалынбека Жайнарбая, около 40% государственного бюджета формируется за счет налогов, уплачиваемых субъектами малого и среднего бизнеса.

Екатерина Смолякова сообщила, что за три года фракция партии предложила поправки более чем к 300 законам и провела свыше 400 встреч в регионах. Она также отметила, что поддержка семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, а также вопрос досрочного выхода на пенсию для матерей таких детей останутся в числе приоритетов партии.

На встрече с коллективом Таразского металлургического завода кандидат в депутаты Курултая Махамбет Хасенов заявил, что представители бизнеса и промышленности должны активно участвовать в развитии страны и нести ответственность за происходящие изменения.

Кандидат в депутаты Курултая от Жамбылской области Нурсултан Темирхан рассказал о деятельности партии в регионе, отметив, что число ее членов в области уже превысило 10 тысяч человек. Он также назвал важными реализованными проектами ремонт автодороги возле завода «Казфосфат» и строительство тоннеля на перевале Шакпак-баба.

Во время встречи с коллективом ТОО «Алель Агро» кандидат в депутаты Курултая Еркебулан Ахметов заявил, что благодаря политике импортозамещения в сфере производства мяса птицы казахстанские предприятия сегодня не только полностью обеспечивают внутренний рынок, но и экспортируют свою продукцию. По его словам, поддержка отечественных производителей, развитие промышленности и стимулирование предпринимательства остаются одними из ключевых направлений законодательной деятельности партии Respublica.